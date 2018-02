Gemeenteraadslid gewond bij overval op De Voorzorg in Borgloon mvdb

20 februari 2018

13u14

Bron: Belga 61 Een bediende is vanochtend rond 8.15 uur lichtgewond geraakt bij een overval op een kantoor van De Voorzorg in Borgloon. Het is niet duidelijk of de daders ervan door gingen met een buit. Bij de overval geraakte een bediende lichtgekwest.

Volgens burgemeester Danny Deneuker (sp.a) stonden de daders mogelijk de bediende van het kantoor en gemeenteraadslid Ludo Dedrij (sp.a) op te wachten om op die manier het kantoor van de mutualiteit binnen te geraken. In het kantoor in de Papenstraat in het centrum van Borgloon was op het moment van de overval ook nog een poetsvrouw aanwezig. Zij is er met de schrik vanaf gekomen.

De bediende kreeg een slag op het hoofd en moest met hevig bloedverlies en een open hoofdwonde naar het ziekenhuis van Tongeren worden afgevoerd. Hij kon wel een beschrijving geven van de dader(s) aan de politie. Volgens de burgemeester zou de politie de dader(s) op het spoor zijn.

"Onze aandacht gaat toch naar de bediende en collega-gemeenteraadslid Ludo Dedrij. We leven er uiteraard met mee. We kennen hem en dat maakt het voor mij persoonlijk nog schokkender. Hij werkt al minstens dertig jaar hier in de Voorzorg", zo liet burgemeester Deneuker weten. Het parket stapt in de loop van de dag af aan het kantoor voor een sporenonderzoek.

Vorige vrijdag werd ook het kantoor van De Voorzorg in Houthalen-Helchteren overvallen. Een medewerkster raakte daarbij lichtgewond, de dader vluchtte weg op een motorfiets.