Gemeentenfusie onder de 20.000 inwoners niet meer beloond jv

12 juli 2020

07u16

Bron: belga 0 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft een nieuw plan voor fusies klaar, dat groen licht kreeg van de Vlaamse regering. Een fusie van minder dan 20.000 inwoners zal niet meer beloond worden, schrijft De Zondag.

Het plan-Somers voorziet ook een grotere schuldovername door de Vlaamse overheid, naarmate de fusiegemeente groter is. Een fusieoperatie van minstens 20.000 inwoners krijgt voortaan 200 euro per inwoner in de vorm van schuldovername, en een fusie vanaf 25.000 inwoners 300 euro. Vanaf 30.000 inwoners gaat het om 400 euro, en vanaf 35.000 inwoners om 500 euro. Het plafond voor een fusie wordt opgetrokken van twintig miljoen naar vijftig miljoen euro. Wie fusioneert krijgt ook twee extra schepenen in de eerste bestuursperiode en een extra schepen in de tweede.

Vorige legislatuur zijn er zeven vrijwillige fusies gerealiseerd, en dat aantal wil Somers deze legislatuur minstens verdubbeld zien. Het belang van sterke lokale besturen werd volgens Somers opnieuw aangetoond door de coronacrisis. "We hebben al veel gevraagd van de lokale besturen en we zouden eigenlijk nog meer bevoegdheden moeten doorspelen. Maar we botsen op die beperkte schaal. Zomerscholen inrichten, kinderopvang, triagecentra opzetten, dat vraagt veel, hoor. Kleine gemeenten dreigen te verzuipen door een gebrek aan slagkracht."