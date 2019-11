Gemeenten zijn "jojobeleid" rond opvang asielzoekers beu SVM

14 november 2019

17u00

Bron: Belga 5 De Vlaamse gemeenten en OCMW's zijn het beu om in de opvang van asielzoekers de "speelbal" te zijn van de federale regering. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ze verwijt de federale overheid een "jojobeleid" te voeren, met als gevolg dat het merendeel van de gemeenten niet langer bereid is nieuwe plaatsen te zoeken.

De VVSG benadrukt dat de gemeenten en OCMW's steevast een trouwe partner zijn in de opvang van asielzoekers. "Ze hebben altijd loyaal meegewerkt aan de opvang van asielzoekers in kleinschalige lokale opvanginitiatieven (LOI's), maar nu zijn ze het beu om de speelbal te zijn van de federale overheid", schrijft de vereniging in haar nieuwsbrief.

“Telkens nieuw personeel nodig”

Ze hekelt daarbij het "jojobeleid" van de federale regering. “Soms krijgen gemeenten en OCMW's de vraag om extra plaatsen te creëren, soms moeten ze die sluiten. Even later komt dan opnieuw de vraag om plaatsen te zoeken", klaagt de VVSG. En dat terwijl het zoeken van woningen en ze inrichten de lokale besturen telkens heel veel inspanningen en energie kost. “Ze moeten zich hiervoor op de private huurmarkt begeven. Telkens opnieuw moet personeel gevonden en ingewerkt worden”, luidt het.

Ondanks de schommelingen in de instroom van asielzoekers meent de VVSG dat er betere inschattingen en een betere aanpak mogelijk zijn. “Het is daarbij cruciaal dat de behandelingstermijn van asieldossiers zo kort mogelijk gehouden wordt. De streeftermijn van zes maanden moet gehaald worden.”

“Amper reactie”

Maar er moeten ook voldoende bufferplaatsen zijn, vindt de VVSG. "Bij de vorige asielcrisis in 2015 klom het aantal LOI-plaatsen in ons land naar ongeveer 10.000. Vandaag zijn het er nog ongeveer 6.300, goed voor een kwart van alle opvangplaatsen. Fedasil zegt in de krant dat de OCMW's vandaag amper reageren op de vraag om bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers in de LOI te openen. Dit jaar kwamen er nochtans al meer dan 450 nieuwe LOI-plaatsen bij", zegt de vereniging.

Volgens de VVSG bleek recent uit een eigen bevraging dat 61 procent van haar leden niet langer bereid is om nieuwe plaatsen te zoeken als de federale overheid hierom zou vragen. "Het federale jojo-beleid is daarvan de belangrijkste oorzaak", besluit de VVSG.

