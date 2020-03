Gemeenten kunnen behandelingstermijnen voor vergunningen verlengen JG

25 maart 2020

14u49

Bron: Belga 2 Gemeentebesturen in Vlaanderen krijgen meer tijd om de aanvragen voor bouw- of omgevingsvergunningen te verwerken. Door de coronamaatregelen zijn veel gemeentehuizen slechts beperkt toegankelijk en zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Om te voorkomen dat aanvragen automatisch geweigerd worden, maakt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het nu mogelijk om behandelingstermijnen te verlengen.

Om ieders recht op dossierinzage te beschermen, worden openbare onderzoeken met een maand opgeschort.

"Vergunningsaanvragen moeten ter inzage liggen in de gemeentehuizen, waarvoor mensen zich moeten verplaatsen. Het federaal crisiscentrum stelt echter dat enkel essentiële verplaatsingen mogen. Bovendien zijn veel gemeentehuizen slechts beperkt toegankelijk. Burgers kunnen zich dus niet voldoende informeren en zij kunnen dus ook moeilijker bezwaren indienen wanneer ze dat willen, niet in het minst zij die beperkte toegang hebben tot digitale middelen. Dat brengt hun rechtsbescherming in gedrang, maar ook de rechtsgeldigheid van de vergunningen", zegt minister Demir.

Reeds opgestarte openbare onderzoeken worden bijgevolg tijdelijk een maand geschorst. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas starten vanaf 24 april. Daardoor worden ook de behandelingstermijnen van de dossiers verlengd.

“Niet alles op de lange baan”

Bovendien valt niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld wegens personeelstekort geen tijdige beslissing genomen wordt door de overheid in de verschillende dossiers. "Een gezin dat een bouwaanvraag indiende, zou in dat geval automatisch een weigering krijgen. Dat is geen goed bestuur", meent Demir. Daarom maakt ze het mogelijk om tijdens deze noodsituatie behandelingstermijnen te verlengen wanneer dat nodig is.

"Natuurlijk is het niet de bedoeling om alle dossiers op de lange baan te schuiven. Het is aan de verschillende vergunningverlenende overheden om te zorgen voor een zo spoedig mogelijke behandeling van de dossiers", aldus de minister nog.