Gemeenten krijgen investeringen niet op dreef 04u33

Bron: Belga 0 Belga De Vlaamse gemeentebesturen investeren minder dan in de vorige jaren. Ze zetten niet voluit de klassieke eindsprint in die je vlak voor gemeenteraadsverkiezingen kan verwachten. En ze worstelen bovendien om hun geplande projecten ook echt uit te voeren. Dat leren data van de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Belfius, waar De Tijd vandaag over schrijft.

In totaal werd er per Vlaming 566 euro per jaar geïnvesteerd door de gemeenten, dat is slechts 3,7 procent meer dan vorig jaar, hoewel het jaar voor de verkiezingen traditioneel een piek betekent. Bovendien investeerden de Vlaamse lokale besturen de voorbije drie jaar al minder dan in de vergelijkbare periode in de vorige legislatuur, zegt Jan Leroy van de VVSG.



Uit de gegevens blijkt trouwens dat 40 tot 50 procent van de investeringen die gemeentebesturen in een bepaald jaar plannen, uiteindelijk niet wordt uitgevoerd. Burgemeesters en VVSG wijten dit aan de administratieve mallemolen, het nieuwe boekhoudsysteem van de Vlaamse overheid maar ook de budgetten die kleiner zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat de Vlaamse gemeenten dit jaar gemiddeld de belastingen licht optrekken.