Gemeentelijk rampenplan opgeheven: zware brand in fotolabo Bilzen onder controle Politie vraagt ramen en deuren gesloten te houden Marco Mariotti

20u50

Bron: eigen berichtgeving 2 Marco Mariotti Het is nog onduidelijk of het om giftige stoffen gaat.

De zware brand in Bilzen bij het fotolaboratorium Elka in de Zeepstraat is onder controle. Dat maakte de stad Bilzen vanavond rond 21 uur bekend. De gemeentelijke fase van het rampenplan is intussen ook alweer opgeheven.

Het nablussen zal wel nog enige tijd in beslag nemen. De brand veroorzaakte een zware rookontwikkeling met bijhorende geurhinder. Er was volgens het stadsbestuur geen gevaar voor de volksgezondheid.

Omwille van de nabluswerken krijgen de buurtbewoners toch nog het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Bij de brand vielen geen gewonden. Wel waren enkele mensen in het huis, dat bij het bedrijf hoort, onwel geworden, maar die kregen ter plekke de nodige zorgen toegediend.

De brand brak rond 18 uur uit en ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Automobilisten in de omgeving en voorbijrijdend verkeer langs de E313 schakelen de ventilatie beter uit. Volgens buurtbewoners gaat het om een penetrerende geur. Kijklustigen wordt streng op afstand gehouden.