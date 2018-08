Gemeentearbeider neergeschoten in eigen woning in Vorst Redactie

14 augustus 2018

10u25

Bron: belga 0 In de Brusselse gemeente Vorst is zondag een gemeentearbeider neergeschoten in zijn eigen woning. De 47-jarige man werd overgebracht naar het ziekenhuis en zweeft daar tussen leven en dood. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor poging doodslag.

Het was de familie van de man die hem zondag aantrof in zijn woning in de André Baillonstraat in Vorst. De veertiger, Serge E., lag er bewusteloos op de grond. Eerst werd gedacht dat de man onwel was geworden maar in het ziekenhuis stelden de artsen een hoofdwonde vast. Een scanneronderzoek wees vervolgens uit dat de man een kogel in het hoofd had. Zijn toestand is nog steeds meer dan zorgwekkend, volgens La Capitale zou de man hersendood zijn.

Het Brusselse parket opende zondag nog een gerechtelijk onderzoek en stapte ter plaatse af met een onderzoeksrechter. Ook het gerechtelijk labo, en wetsarts en een ballistisch deskundige werden opgeroepen om een onderzoek in te stellen. Voorlopig is er nog geen spoor naar de dader of daders.