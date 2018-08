Gemeentearbeider met kogel in hoofd: "Niet uitgesloten dat hij zelfmoord pleegde" SVM

16 augustus 2018

18u19

Bron: Belga 0 De 47-jarige man die zondag in zijn woning in Vorst werd aangetroffen met een kogel in het hoofd is overleden. Dat meldt het Brusselse parket. Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident gaat intussen verder. Zo werd vandaag een autopsie uitgevoerd op het lichaam. In de woning van de man is ook een vuurwapen gevonden, aldus nog het parket. Het lijkt dan ook niet uitgesloten dat het om een wanhoopsdaad gaat.

Het was de familie van de man die hem zondag rond 13 uur aantrof in zijn woning in de André Baillonstraat in Vorst. De veertiger, Serge E., lag er bewusteloos op de grond. Volgens de arts die ter plaatse was, ging het om een puur medisch geval.

In de loop van de namiddag informeerde het Erasmusziekenhuis de politiediensten echter dat de betrokkene gewond was geraakt door een kogel. In het ziekenhuis hadden de artsen immers een hoofdwonde vastgesteld. Scanneronderzoek had vervolgens uitgewezen dat de man een kogel in het hoofd had.

Het parket opende daarop een gerechtelijk onderzoek voor doodslag. Het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie en een wetsdokter werden gevorderd en zowel het parket als de onderzoeksrechter stapten ter plaatse af.

Maandag werd het slachtoffer hersendood verklaard, nu is hij overleden.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.