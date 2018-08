Gemeentearbeider hersendood: "Arts dacht eerst aan medisch geval, nu blijkt hij neergeschoten in eigen woning" Redactie

14 augustus 2018

12u43

Bron: belga 2 In de Brusselse gemeente Vorst is eergisteren een gemeentearbeider neergeschoten in zijn eigen woning. De 47-jarige man werd overgebracht naar het ziekenhuis en zweeft daar tussen leven en dood. Dat meldt het Brusselse parket. Dat parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor doodslag.

Het was de familie van de man die hem zondag rond 13.00 uur aantrof in zijn woning in de André Baillonstraat in Vorst. De veertiger, Serge E., lag er bewusteloos op de grond.

"Volgens de arts die ter plaatse was, ging het om een puur medisch geval", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. Het slachtoffer werd overgebracht naar het Erasmusziekenhuis.

In de loop van de namiddag informeerde het ziekenhuis de politiediensten dat de betrokkene in werkelijkheid gewond is geraakt door een kogel. De artsen hadden immers een hoofdwonde vastgesteld. Een scanneronderzoek wees vervolgens uit dat de man een kogel in het hoofd had.

"Het parket van de procureur des Konings van Brussel werd op de hoogte gebracht van de feiten", gaat de parketwoordvoerder verder. "Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld. Het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie en een wetsdokter werden gevorderd. Ook het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan."

Gisteren werd het slachtoffer hersendood verklaard. Voorlopig liggen alle pistes nog open en is voorzichtigheid geboden, aldus nog het parket. "De onderzoeksrechter die werd gevorderd wegens doodslag zet zijn onderzoek actief voort. In het belang van dit onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven."