Gemeente Schaarbeek moet tien jaar achterstallige RSZ-bijdragen betalen EB

17 februari 2018

20u51

Bron: Belga 0 De gemeente Schaarbeek is veroordeeld tot het betalen van tien jaar achterstallige RSZ-bijdragen. Dat meldt de Franstalige zender RTBF en het bericht wordt bevestigd door de schepen van Begroting, Michel De Herde. Het arrest van het arbeidshof dateert al van augustus vorig jaar.

De Herde zaterdag op dat verschillende gemeenten hiertoe zijn veroordeeld, waaronder ook Etterbeek, Jette en Watermaal-Bosvoorde. "De gemeenten gingen er te goeder trouw vanuit dat ze de eindejaarspremies mochten schrappen en vervangen door voordelen die niet onderworpen waren aan patronale bijdragen, zoals maaltijdcheques. Dat gebeurde vooral in het begin van de jaren 2000. Maar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stapte naar het gerecht tegen de gemeentelijke en provinciale autoriteiten."

De veroordeling heeft betrekking op ongeveer 700 contractuelen in de administratie en 700 contractuelen bij het OCMW. Voor de statutairen is er geen probleem.

Hoeveel?

Het arrest is in oktober door de gemeenteraad van Schaarbeek besproken. Hoeveel geld Schaarbeek op tafel moet leggen, is nog niet helemaal duidelijk: de RSZ moet nog met een definitief bedrag komen. Maar de gemeente heeft de afgelopen jaren wel al 5 miljoen euro opzijgezet, om te anticiperen op de gerechtelijke uitspraak. De gemeentefinanciën zouden dan ook niet gedestabiliseerd worden, meent De Herde, die ook nog wijst op een gecumuleerd begrotingsoverschot in 2018 van 2 miljoen euro.

Schaarbeek onderhandelt ook nog met de vakbonden over een nieuw verloningssysteem. Mogelijk keert men terug naar de eindejaarspremie, maar dan worden de maaltijdcheques wel naar beneden herzien. Woensdag staat er een nieuwe vergadering op het programma. De bedoeling is om tegen het einde van de maand een akkoord te hebben.