Gemeente Evere veroordeeld voor ontslag medewerkster per aangetekende brief Redactie

20 juni 2019

11u05

Bron: belga 0 De gemeente Evere is deze week bestraft omdat ze een contractuele medewerkster per aangetekende brief heeft ontslagen, schrijft L'Echo. De advocaat van de klager wil dat de privésector de jurisprudentie van de rechtbank aanneemt.

De zaak was al bijna twee jaar in behandeling bij de arbeidsrechtbank. De gemeente Evere werd uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een materiële en morele schadevergoeding aan de voormalige contractueel, omdat die van de ene op de andere dag werd ontslagen met enkel een brief.

Het vonnis van de rechtbank, die zich baseerde op een arrest van het Grondwettelijk Hof, moet een precedent zijn. Voor Hervé Hérion, de advocaat van de klaagster, is de beslissing "sociale vooruitgang, en verder een kwestie van respect".