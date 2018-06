Gemaskerde mannen vallen Genks café aan en slaan ramen en inboedel stuk Birger Vandael

17 juni 2018

19u25

Bron: Eigen berichtgeving 4 Zaterdagavond heeft een groep gemaskerde mannen rond 19 uur zware schade aangebracht aan een café in de Keinkesstraat in Kolderbos, een wijk in Genk. Dat meldt politiezone CARMA. Ze kwamen er te voet aan en sloegen met baseballknuppels en andere voorwerpen ramen en inboedel stuk. Eén van de aanwezige klanten raakte gewond.

De politie ging meteen ter plaatse en zocht in de omgeving naar de daders. Rondom het café werd een perimeter ingesteld met het oog op sporenonderzoek. Omstreeks 20u werd een 25-jarige verdachte uit Genk op het kruispunt Roodkruisstraat/Boekweitstraat gearresteerd. Enkele uren later is ook in de Hondsbos een 30-jarige uit Genk meegenomen voor verhoor. Beide mannen zijn enkele uren later in vrijheid gesteld.

Enkele voorwerpen waarmee vernielingen werden aangebracht, bleven achter in het café. Het gaat dan onder meer om een uitschuifbare wapenstok, een gebroken baseballknuppel en een kassei. De spullen zijn in beslag genomen. Politie CARMA voert verder onderzoek.