Gemaskerde mannen ontvoeren postbode voor pensioengeld in Lessen

In het Henegouwse Lessen is vandaag een postbode ontvoerd en een tijdje opgesloten. De daders eisten het pensioengeld maar moesten met lege handen afdruipen. Het slachtoffer werd lichtgewond vrijgelaten in Doornik. Dat is vernomen van het parket van Doornik.

De postbode was om 9 uur in zijn bestelwagen op ronde in de regio Lessen toen hij werd aangevallen door twee gemaskerde individuen met handschoenen. Volgens het parket werden ze ter plaatse afgezet door een handlanger in een auto.

De postbode kreeg klappen en werd in zijn bestelwagen meegevoerd naar een onbekende bestemming. Onderweg eisten de aanvallers het geld van de pensioenen dat de postbeambte niet had. Nadat ze het voertuig hadden doorzocht, namen ze het geld van de postbode af. Na een lange rit werd het slachtoffer vrijgelaten op de Ronsesteenweg in Doornik. De daders namen de vlucht in een voertuig dat hen opwachtte.

Lichtgewond maar zwaar onder de indruk

De postmedewerker was lichtgewond maar erg onder de indruk van de ontvoering. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor diefstal met geweld, met de verzwarende omstandigheden dat de feiten in bende en met een vluchtvoertuig werden gepleegd.