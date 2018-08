Geloven jongeren eigenlijk nog in de ware liefde? "Ja, maar..." Het grote jongerenonderzoek, deel 2 Redactie

29 augustus 2018

20u28 0

Hoe somber het vizier op de toekomst van onze wereldbol bij de jeugd van tegenwoordig ook mag zijn: er is altijd nog de liefde! 73 procent van de Vlaamse jongeren tussen 16 en 24 jaar die Ivox bevroeg in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTMNIEUWS en TagMag is van mening dat er zoiets als 'eeuwige liefde' bestaat. En sterker, de meeste jongeren geloven dat dit geluk ook hun pad zal kruisen.

Meer weten? Lees deel 2 van het grote jongerenonderzoek in onze pluszone.