Geloofsgemeenschappen betalen voor komst en opvang van zeven Syrische gezinnen via "humanitaire corridor" kg

26 maart 2018

12u12

Bron: Belga 1 Zeven Syrische gezinnen zijn maandag met een humanitair visum aangekomen in Brussel. Ze werden overgebracht via de "humanitaire corridor" , een legaal migratiekanaal dat op poten werd gezet door de geloofsgemeenschappen in België. Dat meldt de Gemeenschap van Sant'Egidio, de initiatiefnemer van de humanitaire corridor.

Concreet gaat het om 28 mensen, zowel moslims als christenen, die werden overgevlogen uit een vluchtelingenkamp in de buurt van de Libanese hoofdstad Beiroet. Daar waren ze terechtgekomen nadat ze de oorlog in Syrië waren ontvlucht.

Volgens Christine Janssens, woordvoerster van Sant'Egidio, worden de vluchtelingen ondergebracht bij mensen thuis of in daarvoor voorziene woningen. "Er zijn verspreid over het land verschillende woonsten voor hen klaargemaakt door de parochies. De gezinnen zullen dus niet in een opvangcentrum verblijven. Ze trekken bij mensen in of hebben een appartement ter beschikking," aldus Janssens.

Humanitaire corridor

De "humanitaire corridor" komt voort uit een akkoord dat de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land eind vorig jaar hebben gesloten met de federale regering. Toen werd overeengekomen dat in totaal 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen met een humanitair visum op legale wijze naar België overgevlogen konden worden. Het gaat om een privaat gefinancierd initiatief: de kosten voor de vlucht, opvang en integratie zijn voor rekening van de initiatiefnemers.

De betrokken Syrische gezinnen werden geselecteerd op basis van "kwetsbaarheid". Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land.

10 vluchtelingen

Eerder waren al tien Syrische vluchtelingen via de humanitaire corridor van de geloofsgemeenschappen overgebracht. "De komenden maanden verwachten we nog meer groepen in ons land", zegt Janssens. "Een precieze datum daarvoor is er nog nog niet. We verwachten dat het ergens in mei of juni zal gebeuren."