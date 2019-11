Gele hesjes zijn terug: tiental actievoerders verzamelen in Henegouwen voor wegblokkade LH RL

15 november 2019

23u45

Bron: Sudinfo, La DH 0 UPDATE Deze avond zijn er tientallen ‘gele hesjes’ opgedoken in de provincie Henegouwen voor een vreedzame actie. Aan het Q8-tankstation langs de E42 in Thieu verzamelden veertig gele hesjes. Vervolgens trokken ze richting de site van Total in Feluy. Dat melden verschillende Franstalige media.

Er gebeurden voorlopig nog geen incidenten. De politie houdt vanop afstand een oogje in het zeil. Volgens La Dernière Heure willen de actievoerders twee rotondes in de buurt van de Total-site en de op- en afritten van de snelweg naar Brussel en Bergen blokkeren.

“Op deze manier creëren we een verrassingseffect, waardoor onze actie twee of drie dagen kan duren, voordat we uiteindelijk worden verwijderd”, aldus Antonio Quattrocchi, voormalig vakbondsafgevaardigde bij Total, die vorig jaar aan de wieg stond van de protestbeweging.

Leren van fouten

De vestiging van oliemaatschappij Total in Feluy werd vorig jaar van bij het begin van de protesten geviseerd door de gele hesjes. Het kwam er zelfs tot gewelddadige confrontaties. De organisatoren geven echter aan van hun fouten te hebben geleerd:

“We respecteren het gemeentelijk besluit van de burgemeester van Seneffe dat de opslag van brandbare materialen, verbranding en belemmeringen op de openbare weg verbiedt binnen een straal van 500 meter rond de olievoorraden de industriezone Feluy. Dit is een maatregel die geen inbreuk maakt op het recht om te protesteren. Het enige doel is om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Demonstranten wordt daarom gevraagd om dit besluit nauwgezet na te leven om een catastrofe te voorkomen en de bevolking niet in gevaar te brengen.”

Kortere acties

Daarom zal ook de duur van de blokkade volgens Quattrocchi beperkt zijn: “hoe langer een blokkade duurt, des te waarschijnlijker is het dat relschoppers en hooligans zich bij de demonstranten voegen”, legt Antonio uit. “We willen kortere acties houden, van twee tot maximaal drie dagen".

De gele hesjes ontstonden een jaar geleden in Frankrijk door verontwaardiging over een forse stijging van de accijnzen op benzine en diesel. Ook in ons land waren er wekelijks acties. De Franse politie en gemeenten bereiden zich ondertussen gespannen voor op de eerste verjaardag. In zeker 140 Franse plaatsen is opgeroepen dit weekend samen te komen om de verjaardag te vieren.