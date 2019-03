Gele hesjes viseren woning cdH-voorzitter Maxime Prévot ttr

14 maart 2019

15u48

Maxime Prévot, voorzitter van de Franstalige partij cdH en burgemeester van Namen, werd afgelopen nacht wakker gemaakt door gele hesjes die zijn woning viseerden. Dat schrijft L'Avenir. Prévot postte op zijn Facebookpagina foto's van de schade die de gele hesjes hadden toegebracht.

Ongeveer vijftien activisten in gele hesjes viseerden voorbije nacht, rond 4 uur, de woning van cdH-politicus Maxime Prévot. Zo bekladden ze ramen, deuren en muren en gooiden ze met kiezelstenen om de aandacht van de politicus te trekken.

“Rond 4 uur stonden er ongeveer vijftien mensen in gele hesjes voor de deur die me wakker maakten. Ook mijn vrouw, kinderen en de hele buurt (sorry buren). Dit is niet de beste manier om een dialoog te voeren”, zegt de cdH-politicus. “Ze willen een RIC, référendum d’initiative citiyenne (een volksraadpleging op burgerinitiatief, nvdr). Dat is het enige verzoek dat ik kon begrijpen tussen alle verbaal agressieve opmerkingen die ze maakten”, meldt Prévot op zijn Facebookpagina.

Prévot, die enkele foto’s van de schade aan zijn woning postte, zal geen klacht indienen. “Ik wil de tijd van de politie niet verspillen. Zij hebben andere belangrijkere zaken te doen”, concludeert de cdH-voorzitter.

