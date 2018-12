Gele hesjes plannen zaterdag nieuwe betoging in Brussel LH

24 december 2018

11u57 0 Er komt volgende zaterdag een nieuwe betoging van gele hesjes in Brussel. De organisatoren plannen de actie om 11 uur aan het Zuidstation. Het zou het vijfde weekend zijn dat de gele hesjes betogen in de hoofdstad.

Zaterdag zouden de deelnemers verzamelen aan het Zuidstation. In het Facebookevent geven 32 mensen mensen aan te zullen gaan, 119 mensen klikten al op ‘geïnteresseerd’. Volgens de krant La Dernière Heure is er ook een actie gepland in Jette. Zo’n zestig mensen zouden al aangegeven hebben om rond 11 uur samen te komen.

Volgens La Dernière Heure staat er ook een demonstratie gepland in Namen. De organisatoren zouden tot het laatste moment wachten om plaats en tijd aan te kondigen. Ook in Charleroi volgt er zaterdag een nieuwe betoging, om 14 uur op het Manegeplein.

Een kleine groep gele hesjes verzamelde vorige zaterdag nog op het Meiserplein in Schaarbeek. De betogers hadden ook toestemming gekregen om naar het Rogierplein te stappen. Het geweld, waartoe in een agressieve video werd opgeroepen, bleef uit.