Gele hesjes plannen nieuwe acties in Namen jv

23 november 2018

16u54

In Namen zijn nog altijd gele hesjes aanwezig in het brandstofdepot van Wierde, waar ze de komende dagen nieuwe acties plannen.

"We zijn nog aanwezig en worden steeds talrijker. We worden zeer goed gevolgd door de inwoners van Namen", klinkt het bij de woordvoerder van de actievoerders Marc-Henri Jamain. De mobilisatie duurt voort, en zou tijdens het weekend omvangrijker worden. "We gaan de site in Wierde blijven blokkeren, en gaan daarnaast acties voeren in het centrum van de stad, pamfletten uitdelen en aan de burgers uitleggen wat het doel is van onze actie."

De actievoerders hadden gisteren ook een overleg gepland met premier Charles Michel (MR) om antwoorden te krijgen op hun vragen, maar dat onderhoud is uiteindelijk niet doorgegaan. "We hebben geweigerd, want het ging niet over een echt gesprek, maar over een interview waarop de minister later ging antwoorden. We willen dat het spontaan is, dus we hebben neen gezegd."