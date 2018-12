Gele hesjes komen zaterdag opnieuw op straat, ook klimaatbetoging verboden LH

12 december 2018

17u23

Bron: Belga 3 Niet alleen de Mars tegen Marrakesh en de tegenbetoging zijn zondag verboden, ook de klimaatbetoging die zou plaatsvinden in de Wetstraat, mag niet doorgaan. De Brusselse politie heeft ook een aanvraag gekregen voor een nieuwe betoging van de gele hesjes op zaterdag. Of die betoging mag doorgaan, is nog niet bekend.

De betoging van de gele hesjes staat zaterdag gepland op het Brusselse Luxemburgplein, meldt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. Details over de politie-ontplooiing voor die betoging zijn nog niet bekendgemaakt. Of die betoging mag doorgaan, is ook nog niet bekend.

Confrontatie met politie

Vorige zaterdag kwamen de gele hesjes ook al op straat in Brussel, toen zonder officiële aanvraag. Ze verzamelden toen in drie groepen en probeerden, via de Europese wijk, het Schumanplein te bereiken. Uiteindelijk verzamelden de betogers allemaal op de Kleine Ring, waar het tot een confrontatie kwam met de politie. Tijdens en na de betoging werden 450 mensen administratief aangehouden en 10 mensen gerechtelijk aangehouden.

Een groep burgers en organisaties roepen op om zondag voor het kantoor van de premier in de Wetstraat 16 te betogen voor een rechtvaardig sociaal beleid en rechtvaardig klimaatbeleid, maar die optocht werd intussen verboden. De organisatoren hadden geen toelating gevraagd om te betogen, al was het wel de bedoeling een “familiale” manifestatie te houden zoals de Claim The Climate-betoging van 2 december.

Neutrale zone

Op Facebook hebben al 1.800 personen te kennen gegeven dat ze zondag de betoging willen bijwonen. Tot de betoging roepen de burgercollectieven Act For Climate Justice, 350.org Belgium, Réseau ADES, Tout Autre Chose Hart Boven hard op. Zij kregen steun van Greenpeace België en Climate Express. “Bedoeling is de autoriteiten tot een meer ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid aan te zetten en een klimaatwet goed te keuren”, aldus de organisatoren. Ze wilden de betoging in de zogeheten neutrale zone van de Wetstraat 16 houden, waar het normaal verboden is te manifesteren.

