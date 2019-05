Gele hesjes betogen op verkiezingsdag in Brussel tegen “de Europese dictatuur” Redactie

22 mei 2019

16u17

Bron: belga 23 De gele hesjes van België en Frankrijk roepen op om zondag 26 mei, op verkiezingsdag, in Brussel te mobiliseren en “de Europese dictatuur” aan te klagen. De organisatoren verwachten minstens 2.000 betogers. Ze verzamelen vanaf 13 uur aan het station Brussel-Noord.

Op het Facebookevenement ‘26 mai: Toute l'Europe à Bruxelles’ zeggen al 1.300 mensen deel te nemen aan de betoging en bijna 9.000 mensen tonen interesse. De organisatoren willen enkel meegeven dat ze aan het Noordstation verzamelen, maar verdere informatie over hun bedoelingen zijn niet duidelijk.

"We roepen op tot een vreedzame manifestatie in de Europese hoofdstad om de politici te doen begrijpen dat we op straat blijven komen als ze niet doen wat ze beloofd hebben", klinkt het bij de organisatoren. "Maar als er een grote politiemobilisatie opdaagt, betwijfel ik dat het vreedzaam blijft.”

De gele hesjes willen duidelijk maken dat ze van de Europese dictatuur af willen en dat de wil van het volk voorop moet staan. Het respect moet terugkeren, vinden de aanhangers. "Ik denk dat de politici nog altijd niet het belang van deze verkiezingen hebben begrepen. Als ze deze crisis echt hadden willen in de kiem smoren, hadden ze dat al lang kunnen doen", zegt een persverantwoordelijke van de Belgische en Franse gele hesjes.

