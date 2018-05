Geldezel getuigt over werkwijze criminelen: "Hij deed zijn handschoenkastje open en dreigde met een wapen" An Vroom

08 mei 2018

20u05

Bron: VTM Nieuws 36 In het opsporingsprogramma Faroek Live van VTM Nieuws getuigt vanavond voor het eerst iemand die is gebruikt (of misbruikt) als geldezel. Een jonge vrouw, die zich door criminelen liet overhalen om via haar bankkaart geld te versluizen. Ze zou zo snel wat geld kunnen verdienen. Het gerecht beschouwt haar nu als medeplichtige van de bende.

Twee maanden geleden komt Laura op Instagram een van de vele lokberichten van phishingbendes tegen. Ze gaat er op in.

“Ik keek op mijn Instagram en ik had een berichtje gekregen, of ik snel geld wou verdienen”, vertelt ze anoniem.

Bankkaart lenen

Men wil enkel een tijdje haar bankkaart lenen. Ze zou er 4.000 euro voor krijgen.

“Het is heel aanlokkelijk, snel geld verdienen. Hij heeft daar nooit zoveel over verteld. Hij zei dat hij de zwarte uren die hij verdiende niet op zijn eigen bankkaart mocht zetten en dat hij het daarom op andere mensen hun bankkaart zette, als zij die uitleende.”

Heel nerveus

Bij een eerste ontmoeting geeft ze haar bankkaart af. Drie weken later krijgt ze die terug bij een nieuwe afspraak.

“Die man was heel bruut. Hij stress’te volledig. Ik moest mijn bankkaart in de automaat gaan steken en geld afhalen en daarvan zou ik een deel krijgen.”

Rekening geblokkeerd

Wat Laura niet weet, is dat haar rekening intussen is geblokkeerd. De phishingbende had een grote som gestolen geld gestort. Maar de bank vond dat verdacht. En haar kaart wordt ingeslikt.

“Dan zijn ze beginnen dreigen en zeggen dat ik aan het liegen was. Hij heeft zijn handschoenenkastje opengedaan en hij begon me te bedreigen met zijn wapen.”

Medeplichtig

Ze gaat terug en belt de politie. Als die er is, is de man al weg. Laura leert dat ze te maken had met een criminele bende. Ze is medeplichtig aan phishing.

“Ik voel me daar slecht door. Ik ben heel naïef geweest door daar op in te gaan.”

Door haar verhaal te vertellen, wil Laura andere mensen waarschuwen.