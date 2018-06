Geldautomaten in Lommel en Lummen werden gelijktijdig opgeblazen, verdachten ontsnapt na achtervolging Elien De Wulf Toon Royackers Marco Mariotti TT

21 juni 2018

07u27

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving, Belga 524 Er hebben afgelopen nacht opnieuw twee plofkraken plaatsgevonden, deze keer in Lommel en Lummen. Er werden bankautomaten van bpost opgeblazen. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee plofkraken, ook over de buit is nog niets bekend. Volgens het parket gebeurden beide kraken wel ongeveer gelijktijdig rond 3 uur. De bankensector bekijkt of er extra maatregelen komen om de bankautomaten nog beter te beveiligen.

"De kantoren waren gesloten en de camera's zijn onschadelijk gemaakt. Met hoeveel de gangsters waren en of er al dan niet buit was, is nog niet duidelijk", zegt bpost aan VTM NIEUWS. De onderzoeken duurden de hele ochtend. Het labo van de federale gerechtelijke politie en DOVO werden opgeroepen om vaststellingen te doen. Beide kantoren zullen vandaag gesloten blijven.

Kantoor in Lummen verwoest

Het kantoor in Lummen is door de ontploffing verwoest. Volgens het parket werden er bij de overval gasflessen gebruikt. Ook delen van de bankautomaat zijn tot op de straat geblazen. Getuigen werden iets na 3 uur wakker door een luide knal. Even later zagen ze een auto wegscheuren. Volgens de getuigen spraken de daders duidelijk met een Nederlands accent.

Een buurtbewoner zag de daders vluchten. "Rond 03.00 uur hoorde ik een luide knal. Ze zijn hier met wegenwerken bezig, maar dat leek me toch vrij vroeg", aldus Bert Van Dikkelen. "Toen ik ter plaatse kwam, zag ik de zwarte wagen van de daders wegrijden richting de Ringlaan. Ze waren met vier personen die instapten, allemaal gemaskerd."

"Enorme ravage"

Burgemeester Luc Wouters (CD&V) van Lummen ging zich ter plaatse vergewissen van de toestand. "De buurtbewoners beleefden een korte nacht. Rond 3 uur werden ze opgeschrikt door het geluid van een ontploffing. Mijn grootste bekommernis waren de bovenliggende appartementen. De brandweer heeft na onderzoek geoordeeld dat de stabiliteit van het gebouw veilig is," aldus de burgemeester.

De ravage in het kantoor, pal in het centrum van Lummen, is volgens Wouters enorm. "Alle vensters zijn aan diggelen geslagen. Het plafond is verwoest. De onderdelen van het plafond liggen verspreid in het kantoor", klinkt het. "We zijn bezig met herinrichtingswerken in het centrum van Lummen, maar dat weerhield de daders blijkbaar niet om de feiten te plegen."

Ontkomen na achtervolging in Lommel

Ook in Lommel is de schade groot, maar volgens het parket is het voorlopig nog niet duidelijk op welke manier de feiten gebeurden. "Technisch en wetenschappelijk onderzoek is hier nog aan de gang. De interventieploegen die ter plaatse kwamen, hebben de verdachten zien vluchten. Na een korte achtervolging konden de verdachten ontkomen. De politie Lommel deed de eerste vaststellingen."

De feiten in Lommel gebeurden gelijktijdig met die in Lummen. Getuigen zagen twee gemaskerde mannen wegvluchten. Er vielen geen gewonden.

Actieplan versneld uitgevoerd

Er werden de voorbije maanden al verschillende plofkraken uitgevoerd op geldautomaten in post- en bankkantoren (zie kaart). Naar aanleiding daarvan vond er vorige week nog spoedoverleg plaats tussen de banksector, binnenlandse zaken, politie en justitie. Er werd toen onder meer afgesproken de zone waar de geldautomaten staan, vanaf 23 uur af te sluiten.

Dat was ook in Lummen en Lommel het geval, verzekert bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Maar dat hield de daders dus niet tegen. "We nemen deze situatie bijzonder ernstig. We zullen het opgestelde actieplan verder uitbouwen en een aantal maatregelen versneld nemen", aldus Van Speybroeck. Over de aard van de extra maatregelen kan de woordvoerster niets zeggen. "Het gaat om ingrepen aan de geldautomaten zelf, de infrastructuur, ...", klinkt het, in samenwerking met de andere betrokkenen.

Extra maatregelen?

De banken en bpost gaan ondertussen bekijken of ze nog extra maatregelen kunnen nemen om hun geldautomaten beter te beveiligen. "Er is vrijdag overleg met de veiligheidsmensen van de banken en bpost", zegt Isabelle Marchand, de woordvoerster van Febelfin, de federatie van de financiële sector.

De woordvoerster benadrukt dat de banken al heel wat maatregelen hebben genomen om de automaten extra te beschermen. "Het is een prioriteit om plofkraken zo goed mogelijk een halt toe te roepen", aldus nog Marchand.

Jambon: "Goede afspraken gemaakt, volgen het op de voet"

"We doen er alles aan om deze plaag zo snel als mogelijk in te dijken", zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een reactie op de twee nieuwe plofkraken. Volgens het kabinet-Jambon zijn er vorige week goede afspraken gemaakt tussen de politie, justitie en de bankensector en is het vooral aan de bankensector zelf om eventuele bijkomende maatregelen te nemen rond de bankautomaten.

"Wij proberen intussen het gerechtelijk onderzoek op volle toeren te laten draaien en zorgen ervoor dat de lokale en federale politiediensten de zaken zo alert mogelijk opvolgen", klinkt het. "We volgen dit dag na dag op. Indien nodig en nuttig vervroegen we de evaluatievergadering die gepland staat op 17 juli."