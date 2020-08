Exclusief voor abonnees

Geld voor wetenschappelijk onderzoek komt steeds vaker van bedrijven en particulieren: “Dit laat ons toe 'out of the box' te denken”

Erwin Verhoeven

08 augustus 2020

04u53

1

Al 800.000 Belgen zijn besmet geraakt met Covid-19, stond er vorige week in deze krant. Bevinding uit een onderzoek van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, geleid door professor Pierre Van Damme (UA). "Een onderzoek dat we helemaal zelf hebben moeten financieren", merkte de professor daarbij op. Private financiering van wetenschappelijk onderzoek is niet nieuw. Maar het fenomeen neemt een steeds hogere vlucht.