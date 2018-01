Geld voor overkapping Antwerpse Ring dankzij efficiënt baggeren KVE

06u28

Bron: Belga 0 Belga/ANP Op dit moment heeft het fonds voor de overkapping van de Antwerpse Ring 54,3 miljoen euro. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen vandaag, dat erop wijst dat de Vlaamse regering zich voor in totaal 1 miljard euro engageerde.

Voor de overkapping van de Antwerpse Ring maken de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf 1,25 miljard euro vrij. Vlaanderen heeft zich geëngageerd voor 1 miljard euro. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, werd een 'rollend fonds' opgericht, dat wordt gespijsd met budgetten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken die niet of gedeeltelijk werden benut.

Na een jaar zit er 54,3 miljoen euro in dit rollend fonds. Daarvan is 22 miljoen euro afkomstig van budgetten die niet zijn benut voor baggerwerken in de Schelde en aan de kust, dankzij gunstige weersomstandigheden en een efficiënte manier van baggeren.

Maar 54,3 miljoen euro is uiteraard nog lang geen 1 miljard, schrijft de Gazet van Antwerpen. "We zijn ervan overtuigd dat we met dit rollend fonds dat bedrag over de jaren heen gaan halen", zegt Weyts.