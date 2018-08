Geld van boetes gaat naar tuinbanken en grasmaaiers Xavier Lenaers & Toon Royackers

23 augustus 2018

Niet alle politiezones gebruiken het geld uit het verkeersveiligheidsfonds om de verkeersveiligheid te bevorderen. Dat blijkt uit een doorlichting bij de politiezone van het Limburgse Kanton Borgloon. Daar kocht de politie ook doodleuk tuinbanken en grasmaaiers met het budget. Het fonds wordt gespekt met federale verkeersboetes en gaat daarna naar de lokale politiezones. Die mogen er verkeersacties mee opzetten en materiaal aankopen zoals flitswagens. Alleen wordt dat niet gecontroleerd.

“In theorie is er controle, maar dat is dus de theorie. Kennelijk passeren dit soort aankopen. Dat kun je toch niet verantwoorden aan bijvoorbeeld de ouders van verongelukte kinderen? Toen ik hen dit vertelde, vielen ze achterover. We moeten dat geld besteden waarvoor het bedoeld is", zegt de commissaris die de doorlichting maakte.

Het kabinet van Jan Jambon (N-VA) belooft in te grijpen. "Als we klachten krijgen dat het geld niet correct besteed worden, zullen we dat zeker laten onderzoeken."

