Geld uit Klimaatfonds blijft naar ExxonMobil vloeien IB

14 november 2019

06u01

Bron: Belga 14 De Vlaamse regering zal ook de volgende jaren grote stroomverbruikers 'maximaal' compenseren met geld uit het Klimaatfonds. Dat melden de kranten van Mediahuis vandaag. "Alvast één subsidie waarop Jambon niet bespaart", reageert de Bond Beter Leefmilieu.

Om de energie­factuur van grote stroomverbruikers in Vlaanderen, zoals staalproducent ArcelorMittal Gent en chemiereus BASF Antwerpen, binnen de perken te houden, zal de ­regering-Jambon die ook in de volgende ­jaren 'maximaal' compenseren met geld uit het Vlaams Klimaatfonds. "Dat is noodzakelijk om de internationale competitiviteit van onze ondernemingen te vrijwaren", staat in het regeer­akkoord.

ExxonMobil

Onder die regeling vloeide van 2015 tot 2018 al zo'n 148 miljoen euro naar grote bedrijven, vooral uit de chemie- en metaalsector. Maar ook de Amerikaanse oliereus ExxonMobil, die in Antwerpen een raffinaderij heeft, kreeg in die jaren al 5,6 miljoen euro uit het Klimaatfonds, blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid die de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace opvisten. Dit jaar trekt Vlaanderen nog eens 34,5 miljoen euro uit.

Dat de regering-Jambon het mes zet in subsidies, zoals voor elektrische wagens en voor gegarandeerd rendement op windmolens en zonnepanelen, maar tegelijk steun blijft verlenen aan grote verbruikers, vinden BBL en Greenpeace onbegrijpelijk. "Daardoor gaat nog eens vijf jaar klimaatgeld naar oliebedrijf ­ExxonMobil, dat vorig jaar 20 miljard dollar winst maakte", klinkt het.