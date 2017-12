Gekruisigde koe in Kuttekoven weer neergehaald en met salpeterzuur bewerkt TMA

16u28

Bron: Belga 0 RV Het kunstwerk "Holy Cow" van Tom Herck in de Sint-Jan Baptistkerk in Kuttekoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag weer beschadigd geraakt. "Het beeld was opnieuw neergehaald en met salpeterzuur volgegoten. Ik heb het opnieuw opgeknapt en terug opgehangen voor de expo", zegt kunstenaar Tom Herck zondag. In de nacht van zaterdag op zondag hebben vrienden van de kunstenaar tussen middernacht en 7 uur 's ochtends de wacht gehouden. Het kunstwerk was al meermaals het doelwit van vandalenstreken.

Vandaag loopt de tentoonstelling van de installatie af. Volgens Herck trok het werk zo'n 1.800 bezoekers. In de kerk hing een gekruisigde koe als symbool voor de industriële voedingsindustrie. Medio november werd er brand gesticht aan de Gasthuiskapel in Borgloon, waar dezelfde kunstenaar ook een expo had lopen. Enkele dagen eerder hadden onbekenden geprobeerd met een mes aan een lange stok het touw door te zagen waaraan het kunstwerk was bevestigd.

Er volgde ook een inbraak waarbij het beeld werd neergehaald en Latijnse en antisemitische leuzen op de muren werden geschreven. "Ik betreur de vandalenstreken. De expo in Kuttekoven heeft wel geen minuut stil gelegen ondanks het zeer agressieve gedrag en bedreigingen van de daders. Hoewel het werk negatieve reacties heeft opgeroepen, heeft het ook zeer positieve reacties en mooie dialogen teweeggebracht, ook bij mensen binnen de kerk zelf. Deze tentoonstelling heeft me meer dan ooit gemotiveerd voor de toekomst. Ik ben nog nooit zo sterk uit een project als dit gekomen", aldus kunstenaar Tom Herck.