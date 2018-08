Gekliste Rus plande aanslag in Duitsland: ook onderzoek in België ADN

24 augustus 2018

13u33

Bron: Belga 2 In het onderzoek naar de Russische terreurverdachte Magomed-Ali C., die woensdag in Berlijn werd opgepakt omdat hij een aanslag zou plannen, zijn ook in België onderzoeksdaden uitgevoerd.

Dat meldt de krant De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. "Dit was een gemeenschappelijk onderzoek van het Belgische, het Franse en het Duitse gerecht, waarvoor de onderzoeksrechter ook enkele verificaties heeft laten doen in ons land", klinkt het. "Daarbij is in België niemand in verdenking gesteld."

Volgens het Duitse federaal parket wordt de man ervan verdacht samen met een Franse kompaan Clément B. een "erg staatsgevaarlijke gewelddaad in Duitsland" te hebben voorbereid. De kompaan werd al opgepakt in Marseille op 18 april 2017, in een andere zaak, en zit opgesloten. Bij zijn arrestatie was de Fransman in het bezit van vuurwapens en drie kilogram van de springstof TATP.

Luik, Verviers, Antwerpen

Uit het Franse onderzoek bleek dat Clement B. in het verleden pendelde tussen Luik en Duitsland, waar hij samen met Magomed-Ali C. een aanslag voorbereidde. Clement B. woonde lange tijd in Luik en Verviers, maar zou ook in Antwerpen hebben verbleven.

Er liep al een onderzoek in ons land voor zijn betrokkenheid bij een Tsjetsjeense terreurcel. Sinds januari 2015 was Clement B. vermist en bleef hij onder de radar, tot hij vorig jaar dus tegen de lamp liep.

Bomaanslag

Magomed-Ali C. zou dan weer op 26 oktober 2016 in zijn woning in Berlijn een grote hoeveelheid TATP hebben opgeslagen. Bedoeling was om samen met de Fransman een springtuig te vervaardigen en dat op een onbekend tijdstip en op een onbekende plaats in Duitsland tot ontploffing te brengen.

De politie verhinderde de voorbereidingen, waarna beide mannen uit elkaar gingen uit schrik voor een huiszoeking. Waar de springstof naartoe is, moet verduidelijkt worden door de arrestatie en de huiszoeking.

De 31-jarige Rus wordt donderdag voor een onderzoeksrechter geleid. Volgens het parket is hij een lid van de "radicaal-islamistische beweging".