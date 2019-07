Gekibbel in de marge: schaduw van moeizame regeringsvormingen hangt over 11 juliviering Vlaamse feestdag ADN

11 juli 2019

12u23

Bron: Belga 0 De moeizame regeringsvormingen op Vlaams en federaal niveau lijken een schaduw te werpen op de 11 juliviering in het Brusselse stadhuis. De partijen wijzen volop naar elkaar. Zo herhaalt N-VA dat ze van Open Vld en CD&V garanties wil dat er geen federale regering komt zonder Vlaamse meerderheid. CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt dat de bal in het kamp van N-VA en PS ligt. Zij moeten volgens hem samen aan tafel gaan zitten. "Maar de PS weigert elk gesprek", reageert men dan weer bij N-VA.

Vorige week besliste Vlaams informateur Bart De Wever om de Vlaamse regeringsvorming op pauze te zetten in afwachting van meer duidelijkheid op het federale niveau. Sindsdien is er een vreemd en repetitief schimmenspel aan de gang.

Garanties

Bij N-VA wil men dat met name Open Vld en CD&V duidelijke garanties geven dat ze niet in een federale regering stappen zonder een meerderheid aan Vlaamse kant. Vlaams minister-president Liesbeth Homans drong vandaag op het Brusselse stadhuis opnieuw aan op die garanties. "Dat ze die garanties niet willen geven, zegt veel over hen", aldus Homans.

Maar terwijl CD&V-minister Pieter De Crem herhaalt dat een federale regering zonder Vlaamse meerderheid volgens hem "ondenkbaar" is, kaatst zijn voorzitter Wouter Beke de bal terug. "Ik zeg al sinds 26 mei dat de twee grootste partijen aan tafel moeten gaan. Dit is een non-debat. De blokkering ligt niet bij ons. Onze boodschap is duidelijk: breng de twee grootste partijen aan tafel.”

“Contraproductief zwaktebod”

Volgens N-VA-kopstuk Theo Francken is de moeilijkheid daar dat de PS "elk gesprek weigert". Moet de N-VA dan misschien iets anders op tafel leggen dan het confederalisme? "Wie zegt dat we enkel confederalisme op tafel leggen?", repliceert Francken.

Dat de Vlaamse formatie ‘on hold’ staat, lijkt Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) weinig zorgen te baren. Men mag volgens hem niet “over één nacht ijs gaan”. “Geen overhaasting dus, zeker niet in de precaire situatie die voortgekomen is uit de stembusgang. Overleg en bedachtzaamheid zijn geboden bij het uitstippelen van een beleid dat uitgaat van het ideale scenario waarbij geen enkele Vlaamse burger uit de boot valt”, aldus Van Dijck in zijn 11 julitoespraak in het Brusselse stadhuis.

Van Dijck roept de Franstaligen wel op om in gesprek te gaan met zijn partij. “De weigering om te spreken met de andere taalgemeenschap of met hun grootste politieke vertegenwoordiging is een contraproductief zwaktebod. Door niet te praten zijn nooit, nooit problemen opgelost.” Het past ook niet dat in een nieuwe federale regering slechts een minderheid van de Vlaamse bevolking zou vertegenwoordigd zijn, aldus de voorzitter nog.

“Communautaire atoombom”

Intussen houdt Vlaams Belang de druk op de Vlaamse ketel. Voorzitter Tom Van Grieken herhaalt dat zijn partij samen met N-VA de Vlaamse 'forcing' moet voeren. Maar Van Grieken wil daarbij verder gaan dan het confederalisme. Hij spreekt van het inzetten van de "communautaire atoombom". "Als er een blokkering is op het federale niveau, moeten we eenzijdig bevoegdheden naar Vlaanderen trekken", aldus Van Grieken.

Meer over politiek

N-VA