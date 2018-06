Gekantelde vrachtwagen veroorzaakt file op E40 richting Luik

14 juni 2018

08u07

Bron: Belga

In de verkeerswisselaar tussen de E40 Brussel-Luik en de E314 Leuven-Lummen in Heverlee is deze ochtend een vrachtwagen op zijn flank terechtgekomen. Dat meldt de federale politie. Het gevaarte ligt op de rechterrijstrook.