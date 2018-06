Gekantelde vrachtwagen veroorzaakt file op E40 richting Luik Andreas De Prycker

14 juni 2018

08u07

Bron: Eigen berichtgeving 2 Op de autosnelweg E40 in Heverlee heeft vanochtend omstreeks 7 uur een vrachtwagen zijn bocht gemist. Dat gebeurde op de aansluiting naar de E314, in de richting van Lummen. De vrachtwagen belandde op zijn kant.

De flank van de truck, waar veel bouwafval inzat, scheurde open. Dat bleef gelukkig in de vrachtwagen zitten. Omdat de truck op de pechstrook in de graskant was beland, moest de autostrade niet worden afgesloten.

Het ongeval veroorzaakte wel een lichte kijkfile. De chauffeur van de vrachtwagen kwam er met de schrik vanaf.

Ongeval thv Heverlee, op de aansluiting van de #E40→Luik met de #E314→Lummen. De rechterrijstrook is er versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link