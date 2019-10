Gekantelde vrachtwagen Brusselse ring: rijbaan weer vrij TT

22 oktober 2019

06u54

Bron: Belga 0 Op de Brusselse ring is de rijbaan weer vrij, aldus de website van de federale politie. Het verkeer is genormaliseerd. De Brusselse ring was gisteren in beide richtingen afgesloten ter hoogte van Hoog-Itter/Woutersbrakel nadat een vrachtwagen met een ontvlambaar product gekanteld was.

Het provinciale noodplan werd rond 14.45 uur afgekondigd nadat de vrachtwagen op zijn flank was beland en een deel van zijn lading had verloren. Het ongeval gebeurde in de richting van Groot-Bijgaarden, maar de ring werd in beide richtingen afgesloten.