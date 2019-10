Gekantelde tankwagen op E19 in Bergen: “Geen gevaar voor omwonenden” SPS HAA

09 oktober 2019

13u30

Bron: Belga 22 De stad Bergen heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een ongeval met een tankwagen die omstreeks 1.30 uur is gekanteld op de E19 Brussel-Bergen-Valenciennes, ter hoogte van Nimy. Er is een veiligheidszone ingesteld en de snelweg is nog steeds gesloten in beide richtingen. De vrachtwagen met een ADR-vracht verloor een potentieel ontvlambaar en licht giftig product, maar er is geen gevaar voor omwonenden, verzekert de burgemeester van Bergen.

Uit metingen vlak bij de gekantelde tankwagen is gebleken dat de risicodrempel niet is overschreden, meldt Nicholas Martin, burgemeester van Bergen. Het product dat uit de tankwagen is ontsnapt, kan “onaangename geuren” verspreiden, maar er is geen risico voor de omwonenden, klinkt het.

Rampenplan

Burgemeester Martin nam de beslissing om het rampenplan af te kondigen in samenspraak met de Henegouwse provinciegouverneur Tommy Leclercq. Uit voorzorg raadt de stad de bewoners en de automobilisten in de buurt aan ramen en deuren gesloten te houden en de verluchting uit te schakelen in de woningen en de auto.

De betrokken zone situeert zich van het Violette-kruispunt in Nimy tot aan het kruispunt van de rue Grande met de rue des Épinois in Maisières. Het verkeer op de openbare wegen is wel toegestaan.

De vrachtwagen reed rond 1.30 uur in op de wegenwerken ter hoogte van Maisières en kwam daarbij op zijn flank terecht. De ontvlambare vloeistof lekte daarna uit de tank en kwam op het wegdek terecht.

Hoog ontvlambaar

De brandweer van Bergen, de politie en de civiele bescherming zijn ter plaatse. "Onze ploegen proberen het lekken van het product, dat hoog ontvlambaar is zoals benzine, te stoppen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "We hebben een absorberend schuim aangebracht op het product.”

Als gevolg van het ongeluk is het verkeer op de snelweg in beide richtingen - naar Brussel en naar Valenciennes - afgesloten. Er zijn calamiteitenroutes aangegeven. Wie van Brussel naar Parijs wil, wordt aangeraden om de E429 te nemen (via Doornik), anders geldt een omleiding via de afrit Mons-Est. In de richting van Brussel worden automobilisten van de snelweg gestuurd via de afrit Nimy-Maisières.