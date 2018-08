Geïnterviewde Belgische Syriëstrijder ontmaskerd kv

20 augustus 2018

05u16

Bron: Belga 0 De Belgische Syriëstrijder die een anoniem interview gaf aan het pan-Arabische Al Aan TV vanuit Idlib, blijkt gekend bij Belgische veiligheidsdiensten. Het gaat om Youssef Khaldi, een Sharia4Belgium-militant van het eerste uur, bericht De Morgen vandaag.

Twee weken geleden gaven drie Syriëstrijders, twee Nederlanders en een Belg, een interview vanuit Idlib, het laatste rebellengebied in Syrië. Ze getuigden anoniem bij Jenan Moussa van de Arabische zender Al Aan TV en beweerden nu als onafhankelijke strijders op te treden.

Van de Belg was gekend dat hij korte tijd bij IS zat, maar vooral vocht aan de zijde van Al Qaida-groepen. Voor het interview gebruikt hij de alias Abu Abdul Rahman al-Belgiqi. De Morgen vernam van een gerechtelijke bron dat de man in werkelijkheid Youssef Khaldi is, een Antwerpenaar van 35. Khaldi trok in april 2013 naar Syrië, bij de eerste lichting vertrekkers.

Khaldi werd beschouwd als militant van het eerste uur bij Sharia4Belgium. Die groep rond Fouad Belkacem ronselde jongeren voor de strijd in Syrië en stond daarvoor terecht op een terrorismeproces in 2015.