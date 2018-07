Geïnterneerde die ontsnapte tijdens medisch onderzoek opgepakt in Nederland bvb

05 juli 2018

16u14

Bron: Belga 0 Een geïnterneerde die dinsdag in Gent kon ontsnappen tijdens een medisch onderzoek in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas, is opgepakt in Nederland. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het gaat om de 32-jarige Miguel Matten. De man ontsnapte dinsdag rond 10.20 uur tijdens een medisch onderzoek in het AZ Sint-Lucas in de Groenebriel in Gent. De politie en het parket hadden een opsporingsbericht verspreid. De man had dringende medische zorgen nodig. Hij werd in Nederland opgepakt, maar het parket geeft geen details over de arrestatie.