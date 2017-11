Geheime opening achter kast leidt politie naar 1800 wietplanten in Opglabbeek KV

16u45

Bron: Belga 1 Thinkstock De plantage was enkel toegankelijk via een geheime deur achter een kast. Een 46-jarige man uit Genk zit achter de tralies op verdenking van betrokkenheid bij een cannabisplantage van 1.800 planten in Opglabbeek. De politie van de zone CARMA deed vandaag een huiszoeking op de Industrieweg-Noord in Opglabbeek.

De professioneel ingerichte plantage bevond zich in een verborgen ruimte in een loods, die enkel toegankelijk was via een opening achter een kast.

De speurders troffen er 1.800 potten en andere kweekmaterialen aan. De plantage was net geoogst. De politie nam in de loods een geseind voertuig in beslag. Het gerechtelijk lab deed een uitgebreid sporenonderzoek.

In het kader van de huiszoeking viel de politie ook binnen in een appartement aan de Stalenstraat in Genk. Daar werd de 46-jarige man gearresteerd. In zijn flat vond de politie allerlei materialen, die gebruikt kunnen worden voor cannabisteelt. Hij had ook een kleine hoeveelheid cocaïne liggen. De onderzoeksrechter in Tongeren heeft de man vandaag aangehouden en opgesloten, aldus de politie.