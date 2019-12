Geheime ontmoeting Magnette met paars-groene partijen zet kwaad bloed: “Hij heeft zichzelf tot formateur bevorderd” Isolde Van den Eynde

01 december 2019

17u06 118 Informateur Paul Magnette had volgens onze informatie gisteren een geheime meeting met de zes paars-groene partijen. CD&V en N-VA waren niet uitgenodigd voor het gesprek. N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over de ontmoeting. “Magnette heeft zichzelf bevorderd tot formateur en de paars-groene partijen zijn hem daarin gevolgd”, klinkt het. “Compleet respectloos”, reageert CD&V-kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi.

Na de uitspraken van Bart Somers op VTM - met steun van Gwendolyn Rutten - leek de liberale bocht naar paars-groen ingezet. Dat zorgde al voor ongenoegen bij een deel van de Vlaamse liberalen. Maar toen de informateursnota van Paul Magnette op de straatstenen lag, groeide de verdeeldheid binnen de partij nog. De nota werd na een stevig gesprek uiteindelijk als ‘inbuvable' bestempeld.

Terug naar af? Magnette geeft zich niet zomaar gewonnen. Vrijdag was al duidelijk dat de PS-voorzitter van het weekend gebruik zou maken om te horen of er nog vertrouwen in hem was als informateur. En vooral: of de partijen nog gewonnen waren voor een paars-groene coalitie. Nu blijkt dat hij gisteren met de paars-groene partijen (groenen, socialisten en liberalen) aan tafel zat. Per partij zaten er twee onderhandelaars aan tafel. Dat hebben meerdere bronnen aan deze redactie bevestigd.

Kennelijk overweegt de Vld om de Vlamingen miljarden te laten betalen, de tewerkstelling en de bedrijven onder druk te zetten en de migratiekraan open te laten staan Bart De Wever

Houding Open Vld

Er is ook onduidelijkheid over de houding van Open Vld. Kamerlid Christian Leysen noemde de gelekte nota op RTL een nota die geschreven was voor Robert Verteneuil, de patron van de socialistische vakbond FGTB. En hij vindt nét als CD&V dat N-VA naar het front moet. Maar de partijtop fluit hem terug. “De opdracht van Paul Magnette loopt tot 9 december. We zullen op dat moment zien wat er daarna moet gebeuren.”

Op ATV liet minister Philippe De Backer dan weer optekenen dat N-VA en PS aan tafel moeten gaan zitten. Ook hij vindt dat N-VA het veld in moet na Magnette. “Lukt dat niet, dan komen er andere opties in beeld. Maar het lijkt me logisch dat de grootste partij in Wallonië en de grootste partij in Vlaanderen samen rond de tafel gaan zitten om te proberen een regering te vormen. En best heel snel.”

Vandaag pleitte CD&V-onderhandelaar Koen Geens op VTM en RTL-TVI er nog eens nadrukkelijk voor om paars-geel nog een kans te geven. Pas als blijkt dat “de mayonaise niet pakt”, zouden de andere partijen naar een alternatief kunnen zoeken.

Waanzin

N-VA-voorzitter Bart De Wever is alvast niet te spreken over de ontmoeting die informateur Magnette heeft georganiseerd. “Paul Magnette heeft zichzelf bevorderd tot formateur en de paars-groene partijen zijn hem daarin gevolgd”, aldus De Wever. Maar hij voegt eraan toe dat de N-VA bereid blijft “het initiatief te nemen om gestalte te geven aan het beleid dat dit land nodig heeft”.

De Wever vindt het “gezien de barslechte voorstellen die de PS doet op sociaal-economisch vlak en op vlak van migratie” vreemd dat de liberalen zo vlot meeschuiven. “Kennelijk overweegt de Vld om de Vlamingen miljarden te laten betalen, de tewerkstelling en de bedrijven onder druk te zetten en de migratiekraan open te laten staan. Het is nauwelijks te geloven dat de achterban van deze partij zomaar zou meestappen in deze waanzin, die maar 1 op de 3 Vlamingen vertegenwoordigt, dus een minderheid in de regio die het merendeel van de rekeningen betaalt”, aldus nog de N-VA-voorzitter.

Ook kandidaat-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi reageert verbolgen op de geheime meeting. “Dit is compleet respectloos. Het is héél straf dat ze onder elkaar samenzitten en misschien verwachten dat er daarna nog andere partijen bijkomen. Als je al niet meteen betrokken wordt vanaf dag één bij de onderhandelingen - en dat geldt ook voor N-VA - dan is het vreemd dat ze verwachten dat er nog iets mogelijk is. Paars-groen heeft een nipte meerderheid in percentage, maar in absoluut aantal stemmen heeft deze ploeg er zelfs geen.”