Gehamster van toiletpapier leidt tot meer verstoppingen kv

25 maart 2020

18u49

Bron: Belga 0 In landen als de Verenigde Staten, Canada en enkele Europese landen leidt het gehamster van toiletpapier tot een "massale toevlucht" naar alternatieven als vochtige doekjes, die vervolgens worden doorgespoeld en verstoppingen veroorzaken. Dat meldt de Belgische rioolwaterzuiveraar Aquafin.

De voorbije weken werd er door de coronamaatregelen flink gehamsterd in de warenhuizen. Nu de voorraden toiletpapier in de supermarkten slinken, grijpen mensen meer dan anders naar alternatieven, klinkt het bij de rioolbeheerder.

In volle hygiëne-stress zouden zo ook verzorgings- en beschermingsattributen zoals handschoenen en vochtig toiletpapier worden doorgespoeld, maar ook krantenpapier en zelfs stukgescheurde kledingstukken worden doorgespoeld, meldt het bedrijf, dat contact hield met de rioolbeheerders van verschillende landen.



In België doet het probleem zich voorlopig nog niet voor, maar Aquafin wil er toch op wijzen dat enkel het gewone toiletpapier mag worden doorgespoeld. Vochtige doekjes bijvoorbeeld zouden schade kunnen aanrichten aan de sanitaire afvoer van de woning of aan de pompen van Aquafin. Dat is ook het geval wanneer ze volgens de verpakking biologisch afbreekbaar zouden zijn, aldus het bedrijf.

Daarnaast zijn in het rioolwater wel degelijk deeltjes terug te vinden van het coronavirus. Toch is dat verwaarloosbaar, benadrukt Marjoleine Weemaes, onderzoeker bij Aquafin. "Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater van bijvoorbeeld buikgriep is veel groter dan in het geval van corona. Dat soort virussen is veel gevaarlijker voor onze werknemers", klinkt het.