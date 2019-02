Gegijzelde journalisten twijfelen niet dat Nemmouche hun cipier en folteraar was in Syrië en getuigen over zijn sadistische kant: “Hij pochte over het onthoofden van baby’s” ADN NLA

07 februari 2019

10u43

Bron: Belga 7 "Ik twijfel er niet aan dat Mehdi Nemmouche, die hier aanwezig is, mijn cipier en folteraar was in Syrië, onder de naam Abou Omar." Dat heeft de Franse journalist Nicolas Henin vandaag gezegd in het Brusselse hof van assisen. Henin werd samen met drie andere journalisten gevangengehouden door wat later terreurgroep IS werd, en de vier beweren dat Mehdi Nemmouche een van hun bewakers was. Volgens de journalist was Nemmouche sadistisch en opvallend spraakzamer dan nu. Zo zou ‘Abou Omar’ verteld hebben over hoe hij vrouwen verkrachtte en hoe leuk het is om baby’s te doden.

De journalisten werden ontvoerd in juni 2013 en weer vrijgelaten in april 2014. Na de aanslag van 24 mei 2014 en de arrestatie van Mehdi Nemmouche als de mogelijk dader contacteerde Henin de Franse inlichtingendiensten DGSI met de vraag of het mogelijk was of hij die Nemmouche in Syrië ontmoet had, mogelijk onder de naam Abou Omar. Een dag later worden de journalisten in Parijs geconfronteerd met foto's en ook de opeisingsvideo die na de aanslag werd verspreid.

Video

Zowel Henin als journalist Didier François verklaarden vandaag dat het moeilijk is om iemand op basis van een foto te identificeren. "De stem, de manier van spreken en de houding van een persoon zeggen veel meer", aldus François. "Maar toen we de video zagen, herkende ik hem formeel."

Voorzitter Laurence Massart wees erop dat experts hebben verklaard dat de stem in de video vervormd werd. Toch houden beide mannen vol dat het wel degelijk om Nemmouche ging. "Vanwege zijn manier van spreken, de woorden die hij gebruikte", aldus François. Hij wees er ook op dat Nemmouche in de rechtbank wel zwijgt, maar dat Abou Omar in Syrië veel met hen sprak.

Haatdragend

Henin en Didier François gingen uitgebreid in op de haatdragende kant van Omar. “Hij haatte joden en sjiieten. Hij vertelde over hoe hij een joods kindje van vier jaar wilde doden, en wat hij deed tijdens een razzia op een sjiitisch dorp”, aldus Henin. Zo zou Omar verteld hebben over hoe hij vrouwen verkracht en hoe leuk het is om baby’s te doden.

“Grappen” uithalen

“Hij haalde ook regelmatig ‘grappen’ uit met ons”, aldus Henin. “Zo was er het moment dat ik de cel deelde met een Deense gijzelaar. Toen kwam hij midden in de nacht samen met kompanen onze cel binnen en riep hij: ‘Allebei tegen de muur!’ Dan sleurden ze de Deen de gang in, waar ik gestommel en een gedempte stem hoorde. Even later kwamen ze mijn cel binnen en lieten ze me de Deen zien die op de grond lag. Ze zeiden dat ze hem hadden neergestoken en dat ze mijn hoofd zouden afhakken. Bleek dat ze de Deen met chloroform bedwelmd hadden om me in de waan te laten dat hij dood was. Dat zijn pure folterpraktijken. Ook mij bedwelmden ze vervolgens met chloroform om daarna lachend naar buiten te stappen.”

Ze kwamen met een sabel binnen en riepen ‘op de knieën’. Ze zeiden dat ze onze hoofden zouden afhakken en bleven gedurende minuten roepen. Om vervolgens opnieuw lachend weg te wandelen

“Een andere keer kwamen ze met een sabel binnen, die ze ongetwijfeld buit gemaakt hadden bij de plundering van een winkel in de stad. Ze riepen: ‘Op de knieën!’ Daarna zeiden ze dat ze onze hoofden zouden afhakken en bleven ze gedurende minuten roepen om vervolgens opnieuw lachend weg te wandelen.” Henin herinnert zich ook dat Nemmouche op 11 september de cel binnenkwam en zei: “Jongens, vandaag is het 11 september. Dat is een feestdag, dus geen eten voor jullie.”

Handschoenen

Bij het vertellen van zijn verhaal blijft Henin opvallend rustig en gestructureerd, maar bij het verhaal over de handschoenen krijgt hij het moeilijk: “Ik was net verhoord in de folterkamer door Abou Achmed. Die stelde me de vraag of ik voor de inlichtingendiensten werkte. Telkens als ik negatief antwoordde, kreeg ik klappen van Abou Omar. Toen ik even later, met mijn kleren vol bloed, even op adem probeerde te komen, kwam Omar binnen met handschoenen. Het waren versterkte handschoenen, zoals van motards. Het was erover aan het opscheppen en zei: ‘Kijk eens, deze heb ik speciaal voor jou gekocht om jou te slaan.’”

Kijk! Hij lacht, hij herinnert het zich

“Petit Didier”

Henin vertelt ook over het “koosnaampje” van Omar voor de andere Franse gijzelaar die vandaag getuigt, Didier François. “Petit Didier”. Op het moment dat hij erover vertelt, wijst Henin naar Nemmouche. “Kijk, hij lacht, hij herinnert het zich.”

“Hij lachte met gehandicapten, met homoseksuelen, met pedofielen. Hij was geobsedeerd door pedofielen”, aldus nog Henin.

Narcist

Volgens Henin is Abou Omar een narcist. “Hij was blij dat wij deel uitmaakten van zijn Syrisch avontuur, en dat we later ook over zijn avontuur kunnen vertellen. Zo’n proces zoals hier nu aan de gang is, is juist wat hij wil. Hij wilde een groot crimineel parcours afleggen, net zoals Mohammed Merah. Hij was erg bezig met zijn imago, en wilde een voorbeeld zijn voor jonge Europeanen.”

Maar toch viel vooral zijn lafheid op, aldus Henin. Ook het feit dat Nemmouche tijdens zijn proces niet wil spreken noemt hij laf. “Hij wil verwarring creëren, twijfel zaaien”, klinkt het. “Ik herken de Abou Omar die ik in Syrië heb gekend.”