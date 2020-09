Gegevensbeschermingsautoriteit wil meer middelen kv

Bron: Belga 0 De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft meer middelen - geld en personeel - nodig om zijn opdracht uit te voeren. Dat zegt de privacywaakhond naar aanleiding van de publicatie van zijn jaarverslag.

De vroegere Privacycommissie is vorig jaar een Gegevensbeschermingsautoriteit geworden. Er is immers nieuwe Europese wetgeving, de zogenaamde GDPR, ingevoerd die de regulator nieuwe taken gaf.

Om het strategisch plan 2020-2025 uit te voeren, "en het hoofd te bieden aan de aanzienlijke toename van de werklast die de inwerkingtreding van de GDPR met zich meebrengt, zijn meer personele en financiële middelen nodig", vindt de GBA. Er is een structurele budgetverhoging nodig, luidt het. In de komende vijf jaar wil de dienst veertien extra mensen in dienst nemen. Momenteel werken er een 65-tal mensen.



De GBA heeft vorig jaar 6.447 dossiers behandeld, waarvan 5.168 verzoeken om informatie en 331 bemiddelingsverzoeken en klachten. Er kwamen fors meer dossiers over gegevenslekken bij de dienst aan: 869 tegenover 445 in 2018. Die stijging is een gevolg van het feit dat de verplichting om een gegevenslek te melden nog maar algemeen geldt sinds medio 2018.