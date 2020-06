Gegevensbeschermingsautoriteit tikt fiscus op de vingers ttr

04 juni 2020

12u25

Bron: belga 1 De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die toeziet op de privacy, heeft de Belgische fiscus op de vingers getikt. Zo moet de FOD Financiën de toegang via een Microsoft-account tot haar toepassing 'Fisconetplus' opschorten, klinkt het in een persbericht. Het gaat om een voorlopige maatregel, de geschillenkamer van de GBA moet de zaak nog ten gronde onderzoeken.

Belastingplichtigen die bij het invullen van hun belastingbrief informatie gingen zoeken op de website Fisconetplus, waren verplicht om een account bij Microsoft aan te maken en te gebruiken. Maar volgens de GBA kan het niet dat men persoonsgegevens moet achterlaten om toegang te krijgen tot publieke informatie. “Van een overheidsinstantie verwachten wij een voorbeeldfunctie op het gebied van gegevensbescherming (...) Wij moedigen alle overheidsinstanties aan om na te kijken of zij niet dezelfde fout maken.”

De Gegevensbeschermingsautoriteit kreeg naar eigen zeggen veel vragen over de verplichte aanmaak van een account en publiceerde begin vorig jaar reeds een aanbeveling hieromtrent. Die concludeerde dat “een overheidsdienst als verwerkingsverantwoordelijke moet waarborgen dat de toegang tot een toepassing niet afhankelijk wordt gesteld van het prijsgeven van persoonsgegevens wanneer deze toepassing enkel openbare informatie ontsluit”. De inspectiedienst van de GBA voerde daarop een onderzoek uit bij de FOD Financiën en stelde daarbij een schending vast. Er werd een voorlopige opschorting bevolen. Het is de eerste keer dat de inspectiedienst zo’n maatregel, die drie maanden geldig is en eenmaal verlengbaar, neemt.

“Dit is een signaal dat wij de bescherming van de persoonsgegevens van onze burgers heel ernstig nemen. Overheidsinstanties en online privacy zijn twee van onze prioriteiten voor 2020-2025", zegt de GBA.

De FOD Financiën heeft de toegang tot het portaal via een Microsoftaccount intussen gedeactiveerd, klinkt het.