Geflitst met en toch vrijuit: politierechter D’hondt vraagt dringende wetsverandering Bjorn Maeckelbergh

Rechter Peter D'Hondt Een motard die met 252 km/u is geflitst, gaat vrijuit dankzij een truc van zijn advocaat. «Blijf weg van je proces, want te snel rijden verjaart toch al na één jaar», zei die. Met ­succes. «Waanzin», klaagt ­politierechter Peter D'Hondt. «Maar de advocaat is niet het probleem, wel de wet.»

Op 8 november 2015 ‘vloog’ een 45-jarige man uit Doornik op zijn Kawasaki voorbij een flitser op de E42 in het Henegouwse Pommeroeul. Geregistreerde snelheid: 252 km/u. De rechter in Doornik sprak de man vrij omdat de feiten verjaard waren. De advocaat van de snelheidsduivel hielp dit uitlokken. «Ik heb mijn cliënt gead­viseerd weg te blijven van zijn proces ­omdat ik er rekening mee hield dat de feiten zouden verjaren», bevestigt ­advocaat Christophe Redko. Zijn cliënt werd aanvankelijk veroordeeld bij ­verstek, maar vervolgens tekende de ­advocaat op de laatste dag van de ­wet­telijke termijn hoger beroep aan ­tegen de veroordeling. «Op het proces in beroep kon de rechter enkel de verjaring vaststellen. Gevolg: weg boete, weg rijverbod», zegt Redko.

«We moeten dit niet de advocaat, maar wel de wet kwalijk nemen. Want die laat zulke wantoestanden vandaag de dag toe», fulmineert de Dendermondse politierechter Peter D’Hondt. Hij pleit voor het verhogen van de verjaringstermijnen. «Te snel rijden, spookrijden en door de rode lichten rijden verjaren ­momenteel na één jaar. Da’s niets.

Het zijn ­nochtans allemaal zaken die een ­mogelijk gevaar opleveren voor de ­fysieke ­integriteit van andere weggebruikers. Als de ­politiek ­echt begaan is met verkeersveiligheid, moet er dringend iets ­veranderen. Het meest voor de hand ­liggende is de ernst van de inbreuk ­onderstrepen. Dat kan door de verjaring van één naar drie jaar op te ­trekken.»