Geflitst met 252 km/u en toch vrijuit: politierechter D'hondt vraagt dringende wetsverandering

Bjorn Maeckelbergh

05u00

photo_news Rechter Peter D'Hondt

Een motard die met 252 km/u is geflitst, gaat vrijuit dankzij een truc van zijn advocaat. "Blijf weg van je proces, want te snel rijden verjaart toch al na één jaar", zei die. Met ­succes. "Waanzin", klaagt ­politierechter Peter D’Hondt. "Maar de advocaat is niet het probleem, wel de wet."