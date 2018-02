Geflitst met 144 km/u waar 90 mag: Michel Van den Brande vraagt korter rijverbod WSG

22 februari 2018

10u59 0 De bedrijfsleider van Kontrimo Michel Van den Brande, die beroemd werd in Vlaanderen na zijn verschijning in het VIER-programma 'The Sky is the Limit', moest zich deze morgen voor de rechtbank verantwoorden na een zware snelheidsovertreding.

Van den Brande werd gevat aan een snelheid van 144 kilometer per uur ter hoogte van de wegenwerken in Aalter, waar de maximumsnelheid beperkt is tot 90 per uur. Hij kreeg van de politierechter een lang rijverbod opgelegd, maar ging daartegen in beroep. Hij vroeg om het rijverbod korter te maken omdat hij zijn wagen voor het werk constant nodig heeft. "Hij leeft quasi in zijn wagen", opperde zijn advocaat.

Van den Brande houdt bovendien vol dat er op de plaats waar hij reed geen zichtbare werken bezig waren en dat hij dacht dat hij 120 mocht rijden. "En daar doet u dan altijd nog 20 kilometer per uur bij?", merkte de rechter oop.

Omdat Van den Brande in staat van wettelijke herhaling verkeert na een lange reeks andere snelheidsovertredingen, legde de eerste rechter een lang rijverbod op. "Maar ik heb geen zware voet", beweerde Van den Brande. "Ik ben gewoon veel op de baan. Ik heb nog nooit een aanrijding gehad, dus ik let wel goed op." Op 8 maart kent de stellingbouwer zijn straf.