GEES wilde vasthouden aan bubbel van 10 en ziet liever nog geen massa-events in september ARA

30 juni 2020

00u00 0 Massa-evenementen toelaten in september? Volgens de GEES moet daar toch nog eens serieus over nagedacht worden, zo blijkt uit haar laatste verslag aan de regering. De experts pleitten ook expliciet voor het behouden van de bubbel van 10, hoewel die intussen is uitgebreid naar 15.



Premier Wilmès had het al aangekondigd na de Veiligheidsraad en ze hield woord: dit weekend werd ook het laatste verslag van de GEES gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de expertengroep de bubbel van 10 vrienden per week wilde behouden. Toch werd die uitgebreid naar 15. In haar rapport brengen ze ook hun initieel advies over het sluitingsuur voor cafés in herinnering: ze blijven erbij dat middernacht een betere optie is dan 1 uur.

Met de zomervakantie voor de deur riep de GEES ook op tot voorzichtigheid wat betreft reizen. Ze benadrukt het risico voor de verspreiding van de epidemie in België en Europa als de 6 gouden regels niet gevolgd worden. Lees: aanmoedigen doen ze het niet, en de meesten van hen blijven ook zelf in het land. Wel vragen ze dat er duidelijke informatie komt voor reizigers over hoe en waar ze zich kunnen laten testen, en waar toeristen in quarantaine moeten verblijven als ze besmet blijken en niet terug naar huis kunnen.

Wat het maximaal aantal aanwezigen op evenementen betreft, adviseerde de GEES zoals de regering uiteindelijk heeft beslist: tot 200 mensen binnen en 400 buiten in juli, tot 400 binnen en 800 buiten in augustus. Algemeen wordt aangenomen dat - als het aantal besmettingen niet fors toeneemt - er vanaf september weer massa-evenementen kunnen doorgaan. Maar de GEES is voorzichtig en waarschuwt voor de combinatie van die heropstart en andere veranderingen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld de start van het schooljaar. Ze benadrukt dat dit het aantal besmettingen kan doen stijgen en dat hier toch zeer goed over nagedacht moet worden.