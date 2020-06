GEES-voorzitster Erika Vlieghe bestormd door journalisten voor Veiligheidsraad: “Ik heb hen moeten aanmanen om afstand te nemen” LH

24 juni 2020

18u50 4 Opvallend beeld: net voor de start van de Veiligheidsraad van vandaag werd Erika Vlieghe, voorzitster van de expertengroep, bestormd door een legertje journalisten. Bij Radio 1 zei ze dat ze hen moest aanmanen om de afstandsregels te respecteren.

In ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1 gaf GEES-voorzitster Erika Vlieghe meer uitleg bij de beslissing om mondmaskers in winkels nog niet te verplichten. “De verplichting is er niet nu, maar is wel mogelijk als er toename van het virus geobserveerd wordt of in andere besloten omstandigheden, zoals indoor evenementen, waar veel volk bij elkaar komt”

Ze wees er ook op dat haar oproep van eerder deze week, net als die van viroloog Marc Van Ranst, haar persoonlijke mening was. “Je moet zo’n maatregel altijd afwegen en kijken of er voldoende draagvlak voor is.” Vlieghe vindt wel dat het gebruik van mondmaskers nog altijd moet gepromoot worden als veel mensen bij elkaar komen. “Winkels is één zaak, maar ook grote zalen waar veel volk bij elkaar zal komen.”



“Een mondmasker heeft ook een educatieve en informatieve functie”, zei Vlieghe bij Radio 1, waarna ze een incidentje voor de start van de Veiligheidsraad aanhaalde. Op een foto van Belga is te zien hoe ze bestormd werd door een groep journalisten. “Ze hadden de veilige afstand overschreden en ik heb hen moeten aanmanen om afstand te nemen.”

Voor de mensen die teleurgesteld zijn dat de mondmaskers in winkels niet verplicht werden, had Vlieghe nog een boodschap: “Blijf vooral dat masker dragen als een statement.”

