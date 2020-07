GEES: “Mondkapje zo goed als zeker verplicht tot na winter. Mogelijk zelfs tot er vaccin is” KVDS

17 juli 2020

08u11

Bron: Belga 6 De mondmaskerverplichting gaat niet snel op de schop, zo leert het jongste GEES-rapport. Het is zo goed als zeker dat het mondkapje nog tot na de winter verplichte kost blijft. Mogelijk zelfs tot er een vaccin is. Dat staat te lezen in De Standaard.

In hun jongste rapport gaan de experts vijf pagina's lang omstandig in op de noodzaak van een verplichting: “In tegenstelling tot ons vorige advies adviseren we nu wel om mondmaskers verplicht te maken in binnenruimtes waar veel mensen samenkomen voor een langere tijd, ook wanneer de veilige afstand gerespecteerd wordt.”

Dagelijkse groei

De experts citeren onder meer een studie uit Duitsland die stelt dat een verplichting de dagelijkse groei van het aantal besmettingen met 40 procent deed afnemen. Nog een argument: het mondkapje kan een belangrijke rol spelen in de wintermaanden. Dan hokken meer mensen binnenshuis samen. Én een mondkapje helpt ook andere luchtwegaandoeningen in te dijken, zoals griep.





Dat de GEES-experts nu zo uitvoerig een verplichting beargumenteren, is ook het gevolg van een felle interne discussie. De medische experts haalden vorige maand bakzeil met hun vraag om mondkapjes in winkels te verplichten. De economisch georiënteerde tegenstanders wonnen het pleit.

