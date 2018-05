Geert Versnick maakt comeback als bestuurder bij Fluxys IB

09 mei 2018

05u18

Bron: Belga 1 De Gentse liberaal Geert Versnick is voor zes jaar benoemd tot bestuurder van de beursgenoteerde gasnetbeheerder Fluxys Belgium. Het bedrijf, dat voor 90 procent in handen is van de gemeentelijke holding Publigas, heeft de benoeming bijna unaniem goedgekeurd. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Versnick legde vorig jaar zijn politieke mandaten als Oost-Vlaamse gedeputeerde en Gents gemeenteraadslid neer na de aanhoudende kritiek op zijn vele mandaten en zijn bestuurszitje bij de ter ziele gegane Optima-bank. Versnick liet toen verstaan dat ook zijn mandaten bij semipublieke bedrijven in de energiesector de komende jaren zouden aflopen. Hij is nog ondervoorzitter van de stroomnetbeheerder Elia en de voorzitter van Publi-T, de controleholding boven Elia.

Duidelijk Open Vld-etiket

De Gentse Open Vld'er zei geen mandaten in de nutssector meer over te houden, tenzij hij ervoor gevraagd wordt. In dat geval zou het niet meer als politicus zijn. De nieuwe benoeming bij Fluxys draagt echter wel een duidelijk Open Vld-etiket. Hij zal op 3 oktober het mandaat als niet-onafhankelijke bestuurder overnemen van Nele Roobrouck, de energiespecialiste van de partij.