Geert Noels hekelt uitkering voor mensen in quarantaine na reis in risicogebied: “België heeft duidelijk te veel geld”

07 juli 2020

11u12 58 Wie over een quarantaineattest beschikt en niet kan telewerken, kan een uitkering van tijdelijke werkloosheid bekomen. Die regeling geldt nu ook voor wie na een reis in een risicogebied in quarantaine moet, bevestigde Vlaams minister Wouter Beke. Econoom Geert Noels gaat niet akkoord. “De Belgische staat zou niet moeten opdraaien als je zelf verantwoordelijk bent.”



Werknemers die in zelfisolatie moeten omdat ze besmet zijn met Covid-19 of contact hebben gehad met een coronapatiënt, krijgen sinds mei een zogenaamd ‘quarantaineattest’ en een vergoeding als telewerk niet mogelijk is.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) verklaarde gisterenavond in ‘Het Journaal’ dat wie in quarantaine moet na terugkeer uit een risicogebied in het buitenland, kan daarvoor ook zo’n tegemoetkoming krijgen. “Een quarantaineattest geeft de gelegenheid om een uitkering van tijdelijke werkloosheid te kunnen krijgen”, zei Beke.

Econoom Geert Noels is niet te spreken over het feit dat wie uit een risicogebied komt toch een tegemoetkoming kan krijgen. “Wacht even: wie op vakantie gaat in een risicogebied en daarna in verplichte quarantaine moet gaan, wordt daarvoor vergoed door de overheid. België heeft duidelijk te veel geld”, tweette de topman van denktank Econopolis deze ochtend. “Zalig om nog 2 weken betaald thuis te zitten als je pas terug komt van vakantie”, reageerde iemand ironisch.

Als je op reis gaat naar een risicogebied, gedraag je je niet als een goede huisvader Geert Noels

“Als je zelf verantwoordelijk bent moet de verzekeraar, in dit geval de Belgische sociale zekerheid, niet opdraaien”, legt Noels verder uit. “Ons systeem verwacht dat iedereen zich als een goede huisvader gedraagt, dat wil zeggen dat je je als een verantwoord persoon gedraagt om schade te voorkomen.”

“Als je op reis gaat naar een risicogebied, gedraag je je niet als een goede huisvader”, aldus Noels nog. “Als je schade veroorzaakt, ben je daarvoor zelf verantwoordelijkheid, anders dreigt het systeem oneerlijk en onbetaalbaar te worden.”

“Je zou het kunnen vergelijken met een verzekeraar die moet opdraaien omdat je dronken hebt gereden. Als je in quarantaine zou moeten gaan en je doet dat niet, en je blijkt op je werk 30 mensen te besmetten, dan zal de werkgever verwachten dat jij daarvoor opdraait”, legt Noels uit.

